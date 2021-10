Azərbaycanda vergi orqanlarına müraciətlər 10% azalıb

Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın vergi orqanları 183 283 müraciət qəbul edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,8% azdır.

9 aylıq müraciətlərin 166 737-si ərizə, 16 338-i şikayət, 208-i təklif olub. 77 müraciətin icrası xüsusi nəzarətə götürülüb.

Baxılmış 178 547 müraciətdən 66,6 %-i müsbət həll olunub, 29,6%-i barədə müvafiq izahat verilib.

Müsbət həll olunmuş 5 409 faktiki şikayətin 83%-i kameral vergi yoxlamaları, 4,6%-i maliyyə sanksiyasının silinməsi, 2,3%-i vergi borcları, 10,1%-i isə digər məsələlərlə bağlı olub.

Hesabat dövründə Dövlət Vergi Xidmətinin Aparatına 16 607 müraciət daxil olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 44,6% azdır.

9 ay ərzində Aparatda ümumilikdə 59 vətəndaşın videoqəbulu təşkil edilib. Qəbul zamanı hər bir vətəndaşın müraciətinə fərdi qaydada yanaşılıb, onların qanuni tələblərinin müsbət həll olunması üçün lazımi tədbirlər görülərək qanunamüvafiq izahatlar verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.