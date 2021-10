Xüsusi təyinatlı hərbi hissə və bölmələrin 14 oktyabr gecədən başlayan taktiki-xüsusi təlimi çətin keçidli dağ və qayalıq ərazilərdə gecə şəraitində davam edir.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Təlim müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən həyata keçirilir.

