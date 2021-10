Türkiyənin Adana şəhərində bəy və gəlin diqqətçəkən fotolar çəkdirmək üçün meşəlik əraziyə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar avtomobillərini yolun kənarında saxlayıblar meşəlik əraziyə gediblər. Çəkilişlərdən sonra geri qayıdan bəy və gəlin şok yaşayıb. Onlar ən xoşbəxt günlərində soyğuna məruz qalıblar.

Soyğunçular avtomobilin şüşələrini sındıraraq, pul və qızıl ələ keçiriblər. Onların axtarışları davam edir.

