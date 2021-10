Azərbaycanın Xalq artisti, xanəndə Canəli Əkbərov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, o, iki gün əvvəl insult keçirmişdi. Canəli Əkbərov səhhəti ötən il ağırlaşmışdı. Ayaqlarında problem yaranmışdı. O, həm də şəkərli diabetdən əziyyət çəkirdi. Xalq artisti oktyabrın 21-də komaya düşüb.

Xatırladaqk ki, C.Əkbərov 1940-cı il martın 10-da Lənkəran rayonunda anadan olub. / Report

