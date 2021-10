Aktyor Alek Bolduin “Rust” filminin çəkiliş meydançasında səhvən operatoru və rejissoru gülləməsindən sonra ilk açıqlamasını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor insidentin bütün detallarının araşdırılması üçün polislə əlaqədə olduğunu bildirib:

“Keçirdiyim şoku və Qalina Hatçinsonun ölümü ilə bağlı kədərimi təsvir edəcək söz tapmıram. Mən faciəni araşdıran polislə tam əməkdaşlıq edirəm”.

Qeyd edək ki, baş vermis hadisə nəticəsində filmin rejissoru körpücük sümüyündən yaralanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.