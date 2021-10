Polis BMT qərargahının qarşısındakı şübhəli əşyanı zərərsizləşdirib.

Metbuat.az RİA Novosti-yə istinadən xəbər verir ki, şübhəli qutunun içərisindən gül və ətriyyat çıxıb.

Artıq qərargahın qarşısında hərəkətin bərpa edildiyi bildirilir.

