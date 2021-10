Bakıda meyiti tapılan məşqçinin ölümündən öncə SON GÖRÜNTÜLƏRİ - VİDEO

Bakıda idman zalında ölü tapılan fitnes məşqçisinin ölümündən əvvəl çəkdiyi video yayılıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış fitnes məşqçisi, 1991-ci il təvəllüdlü Teymur Əmir oğlu Məmmədrzayev ölümündən bir neçə saat əvvəl zalda məşqini lentə alıb.

Həmin videogörüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.

Qeyd edək ki, hadisə baş verən zalın sahibi Ceyhun Vəliyev açıqlamasında idmançının epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini deyib. O bildirib ki, ekspertizanın rəyinə görə, T.Məmmədrzayevin epilepsiyası tutub və vəfat edib.

