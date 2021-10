Türkiyə ABŞ-dan F-16-ların satın alınması proseduruna start verib - Hulusi Akar

Türkiyə ABŞ-dan F-16 qırıcılarının satın alınması proseduruna start verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar NATO üzv ölkələrinin müdafiə nazirlərinin iclasından sonra deyib.

O bildirib ki, təyyarələrin tədarükü ilə bağlı texniki işlər başlayıb:

"Biz bu prosesi diqqətlə izləyirik. Türkiyənin güclənməsi həm də NATO-nun müdafiəsinin güclənməsi deməkdir".

Qeyd edək ki, ABŞ Türkiyənin Rusiyadan S-400 zenit-raket komplekslərini alması ilə əlaqədar F-16 qırıcılarının tədarükü prosesini dayandırmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.