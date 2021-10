Xəbər verdiyimiz kimi ötən gecə Xalq artisti Canəli Əkbərov vəfat edib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün dəfn ediləcək xanəndənin evindən görüntülər yayılıb. Nazilə Səfərli sosial media hesabında Canəli Əkbərovun evindən görüntülər paylaşıb.Videonu izləyəyən hər kəs kövrələrək Allahdan sənətçiyə rəhmət diləyiblər.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.