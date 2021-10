Sumqayıt şəhərində intihar hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə 6-cı mikrorayon ərazisində baş verib.

1991-cı il təvəllüdlü Şəhla Vəliyeva “Kristal Abşeron” yaşayış kompleksinin 6-cı mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib.

Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır.

