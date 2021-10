Müdafiə nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən keçirilən xüsusi təyinatlı hərbi hissə və bölmələrin taktiki-xüsusi təlimi başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Təlimdə xüsusi təyinatlılar bütün mərhələlər üzrə qarşıya qoyulan tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla icra edib.

