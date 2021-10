İpoteka və istehlak kreditlərinin HƏCMİ ARTDI - Əhaliyə ŞAD XƏBƏR

2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan bankları 2,29 milyard manat həcmində 13,9 faiz ipoteka krediti verib.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 18 faiz, bu ilin əvvəlindən isə 13,9 faiz artıb.

Hesabat dövründə banklar tərəfindən 4,2 milyard manatdan çox istehlak krediti verilib ki, bu da 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları ilə müqayisədə 11,3 faiz çoxdur.

Ümumilikdə, 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan banklarının kredit portfeli 15,53 milyard manat təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.