Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Zəngilandan paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mehriban Əliyeva Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə səmimi fotosunu İnstaqram hesabında paylaşıb.

Fotoya qısa müddət ərzində 12 mindən çox bəyəni gəlib



.

