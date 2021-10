“Keşlə” “Qəbələ”yə qarşı

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün daha bir qarşılaşma baş tutacaq.

Birinci dövrədə uğurlu çıxışı ilə diqqət çəkən “Qəbələ” ikinci dövrənin ilk turunda “Keşlə”nin qonağı olacaq. Son iki matçından qalib ayrılan paytaxt təmsilçisi bu uğurlu seriyanı davam etdirməyə, əyalət komandası isə qələbə həsrətinə son qoymağa çalışacaq.

Xatırladaq ki, ilk oyun günündə “Sabah” “Sumqayıt”a 3:0, “Neftçi” isə “Zirə”yə 2:1 hesabıyla qalib gəlib. Tura sabah keçiriləcək “Səbail” – “Qarabağ” matçı ilə yekun vurulacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

8-ci tur

24 oktyabr

“Keşlə” – “Qəbələ”

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Elşad Abdullayev, Eyyub İbrahimov, Kamal Umudlu.

“ASK Arena”, 16:00.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.