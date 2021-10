Biologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Xəlil Qasımov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, 79 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Xəlil Məmmədəli oğlu Qasımov 28 fevral 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Vəfat edənədək Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Tibbi-bioloji elmlər kafedrasının rəhbəri vəzifəsində çalışırdı.

