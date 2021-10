Füzuli aeroportunda ilk rəsmi qarşılama Ərdoğan üçün təşkil olunacaq

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezidentin səfəri bir günlük olacaq.

O, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışına qatılacaq. Ərdoğanı Prezident İlham Əliyev rəsmi mərasimlə qarşılayacaq.

Hava limanında ilk rəsmi qarşılama mərasimi Ərdoğan üçün təşkil olunacaq.

Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi Qarabağ torpaqlarında tikilən ilk hava limanı olan Füzuli aeroportu Ərdoğanın qatılacağı mərasimlə xidmətə açılacaq.

Ərdoğan mərasimdə çıxış edəcək.

Qeyd edək ki, bu, Türkiyə Prezidentinin son bir ildə Azərbaycana üçüncü rəsmi səfəridir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.