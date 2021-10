İrəvanın Azadlıq meydanında 9-10 noyabr tarixlərində mitinq keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı "Daşnaqsütyun" partiyasının nümayəndəsi İşxan Saqatelyan və Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan medianı məlumatlandırıb.

Bildirilib ki, mitinqin keçirilməsinə məqsəd gələn ayın əvvəlində üçtərəfli görüşün keçirilməsi və görüşdən sonra razılaşmanın imzalanmasına etiraz etməkdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.