Qadından inanılmaz əməl: Bahalı mağazanın paltardəyişmə otağında... - Qarşılarını almaq olmur / FOTO

Böyük Britaniyada məşhur paltar mağazalarının birində işləyən satıcı müştərilərin inanılmaz oğurluq üsulundan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun dediklərinə görə, qadın müştərilər öz alt paltarlarını kabində gizlədərək, mağazadan oğurladıqlarını geyinib aradan çıxırılar. Hazırda sosial media fenomeni olan satıcı deyib ki, bu üsulla mağazadan xeyli sayda bahalı alt paltarlar oğurlanır.

Bunun qarşısını almaq üçün tədbirlər görülsə də nəticə verməyib. Bu hallara qarşı ən faydalı mübarizə üsulu kabinlərə gizli kameraların yerləşdirilməsidir. Bəzi mağazalar bu yola əl atırlar. Lakin bu da qanunsuz hesab olunur.

