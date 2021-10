Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, parlamentin növbəti toplantısı oktyabrın 29-da keçiriləcək. İclasın gündəliyi yaxın vaxtlarda məlum olacaq.

