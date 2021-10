Məktəblərdə dərslər tam dayanacaq? - TƏBİB-dən RƏSMİ CAVAB

Təhsil müəssisələri qapılarını açmasından sonra ölkədə yoluxanların sayında yenidən artım müşahidə olundu.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunun nəticəsində bəzi məktəblər qapadıldı, bəzilərində isə müəyyən siniflər distant təhsilə keçdilər.

Eyni vəziyyət universitetlərdə də hökm sürür. Universitetlərdə qruplar, fakültələr bağlandı. Mövcud vəziyyətdən hər kəs narahatdır və veriləcək qərarı gözləyir.

Bəs, Azərbaycanda təhsil müəssisələri əyani təhsili dayandıracaqmı? Distant təhsil ötən il olduğu kimi tətbiq olunacaqmı?

İTV-nin hazırladığı reportaj zamanı Təhsil Nazirliyi və TƏBİB rəsmiləri bu sualı cavablandırıb.

