Milyonçu qadından GÖZLƏNİLMƏZ ADDIM: Tənha olduğu üçün... - Eşidənlər İNANMADI

Çexiyada adı açıqlanmayan bir qadın bütün sərvətini heyvanlara bağışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın tənha olduğu üçün 1 milyon dollar civarında pulunu zooparka vəsiyyət edib. Zoopark rəhbərliyi məsələdən göndərilən məktub sayəsində xəbərdar olub. Rəhbərlikdən bildirilib ki, qadının qohumları olmayıb. O, zoopark işçiləri ilə mehriban olduğu üçün belə addım atıb. Bildirilir ki, zooparkın rəhbərliyi vəziyyəti ağırlaşan qadına tez-tez diqqət göstərib.

Qadın da zooparka tez-tez gəlib heyvanlarla maraqlanıb.

