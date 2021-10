Türkiyənin Antalya şəhərində meşədə yanğın törətməkdə şübhəli bilinən 7 rusiyalı turist saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki gün əvvəl Antlayanın Konyaatlı rayonunda baş verən yanğının səbəblərinin araşdırılması zamanı turistlərin istirahət edərkən, yanğına səbəb olduğu məlum olub. Bildirilir ki, turistlər düşərgə quraraq, ərazidə tonqal qalayıb. Nəticədə alov yayılıb. Yerli sakinlər hadisə barədə polisə məlumat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.