Məşhur aktyor Jan Klod Van Damın oğlu aktyor Kristofer Van Damm azərbaycanlı gəlini musiqiçi olan Suada Hacızadənin bu gün doğum günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu münasibət ilə Van Damın oğlu aktyor Kristofer sosial media hesabında Suada ilə görüntülərini paylaşıb.

Xoşbəxt anları əks etdirən həmin görüntüləri təqdim edirik:

