Azərbaycan Prezidenti: "Uzun illərdən sonra bu Qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq"

"Hər bir yaşayış məntəqəsinin azad edilməsi tarixi hadisədir. İlk gündən başlayaraq müharibənin son gününə qədər Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ancaq irəli gedirdi. Birinci gündə 4 kəndin azad edilməsi Azərbaycan xalqına çox böyük sevinc bəxş etdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Qubadlı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə söyləyib.

“Uzun illərdən sonra bu Qələbə sevincini biz hamımız yaşadıq” - deyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, o vaxt heç kim deyə bilməzdi müharibə nə qədər davam edəcək, çünki bizim planlarımız işğalda olan bütün torpaqları azad etmək idi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.