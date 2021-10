Dünya miqyasında yaşanan tədarük böhranı ABŞ-da da müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yüklər limana çatsa da, mağazalarda məhsul çatışmazlığı yaşanır. Böhranın aradan qaldırılması üçün hərbçilərin cəlb edilməsi gündəmdədir. Məlumata görə, pandemiyadan sonra tələblərin artması və yük maşınları sürücülərinin azlığı problemin yaranmasına səbəb olub. Bildirilir ki, amerikalılar gündəlik məhsulları tapmaqda çətinlik çəkir.

