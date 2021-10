Hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar XƏBƏRDARLIQ

Azərbaycan ərazisində hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC (ASCO) gəmilərinə xəbərdarlıq göndərilib.

ASCO-dan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, oktyabrın 25-i günün ikinci yarısından 26-sı axşam saatlarınadək Xəzər dənizində Şimal-Qərb-Şimal küləyinin 18-23 m/s, arabir 25-30 m/s, açıq dənizdə 30-32 m/s qədər güclənəcəyi gözlənilir.

Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bütün gəmilərin nəzərinə çatdırılıb ki, gözlənilən hava şəraiti ilə əlaqədar gəmilərdə qabaqlayıcı təhlükəsizlik tədbirləri görülsün, gəmilərin qeyd edilən tarixdə təhlükəsiz sığınacaqlara getməsi təmin olunsun.

Bundan başqa, gəmilərin nəzərinə çatdırılıb ki, səfərə çıxacaq və dənizdə hərəkətdə olan gəmilər gözlənilən hava şəraitini nəzərə alaraq sığınacaqlara getmələrini qabaqcadan planlaşdırsınlar. Bununla yanaşı, gözlənilən tarixlərdə limanlarda dayanan gəmilərin kapitanları mütləq gəmidə olsunlar və gəmilərin təhlükəsiz dayanmalarını təmin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.