İraqın şimalındakı Zap və Metina bölgəsində aşkar edilən 4 PKK terrorçusu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, terrorçular yeri hava qüvvələri tərəfindən müəyyən edilib. Ardınca pilotsuz uçuş aparatları bölgəyə raketlər atıb.

Qeyd edək ki, son həftə ərzində İraqda 20-yə yaxın PKK terrorçusu məhv edilib.

