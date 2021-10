Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emrelinin çıxış etdi Polşanın "Legiya" klubu baş məşqçi Çeslav Mixneviçlə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 51 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsi qarşılıqlı razılıq əsasında ləğv edilib.

Onu bu vəzifədə Marel Qolebievski əvəz edəcək.

