Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün müğənni Sevda Yəhyayevanın toyudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım sənətçi həkim Zakir Bayramovla ailə həyatı qurur.

Toyun görüntüləri sosial mediada yayılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik.

