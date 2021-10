Küçəni süpürərkən çanta tapdı: Zibilliyə atmaq istədi... - Açıb içinə baxanda İNANMADI / VİDEO

Türkiyənin Bursa şəhərində küçə təmizlikçisi Cəlal Yıldız çanta tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, küçədə tapdığı çantanın köhnə olduğunu düşünən türkiyəli, əvvəlcə onu zibilliyə atmaq istəyib. Lakin daha sonra o, çantanın içinə baxmağa qərar verib. Çantanın pul ilə dolu olduğunu görən Cəlal Yıldız, pulları bir neçə saat özündə saxlayaraq onun sahibini axtarmağa başlayıb. Nəhayət pulların sahibi tapılıb. Çantanın içində 650 min türk lirəsi olub.

Qəribəsi budur ki, pulların sahibi küçə təmizlikçisinə cəmi 200 türk lirəsi mükafat verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.