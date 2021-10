Ərdoğan bu gün Azərbaycana gəlir

Bu gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana bir günlük işgüzar səfərə gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, prezidentin təyyarəsi Füzuli Beynəlxalq Hava Limanına enəcək.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəvəti ilə həyata keçirilən görüşdə prezidentlər işğaldan azad olunan Füzuli rayonunda qısa müddətdə inşa edilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılışında iştirak edəcəklər.

Bundan başqa, Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İlham Əliyev Füzulidə yeni avtomobil yolunun və Zəngilan rayonunda Türkiyənin dəstəyi ilə inşa ediləcək "Ağıllı aqropark"ın təməlini qoyacaqlar.

Qeyd edək ki, Rəcəb Tayyip Ərdoğanın bu gəlişi son bir ildə Azərbaycana üçüncü səfəri olacaq.



