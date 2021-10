Azərbaycan təmsilçisi Çempionlar Liqası oyunlarında əvvəl itki ilə üzləşib

Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak edəcək “Araz-Naxçıvan”ın heyətində dəyişiklik edilib.

Federasiyadan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Yüksək Liqanın IV turunda “Xilə” ilə oyunda zədələnərək meydanı erkən tərk edən İsaq Suğal zədəsi ciddi olduğu üçün heyətdən çıxarılıb. Onu Tofiq Mikayılov əvəzləyəcək.

Daha əvvəl kapitan Rizvan Fərzəliyevin də zədə səbəbində komanda ilə birlikdə səfərə yollanmayacağı açıqlanıb.

"Araz Naxçıvan" səfərə bu heyətlə yollanacaq: Rövşən Hüseynov, Emin Kürdov, Ramiz Çovdarov, Xətai Bağırov, İsa Atayev, Nurlan Mehdizadə, Hadi Ahmadi, Amir Şocayi, Maneka, Felipinyo, David Qustavo, Murilo Borges, Tofiq Mikayılov.

B yolunda yer alan komanda "Uraqan İvano-Frankovsk" (Ukrayna), "Ligeni" (Kosovo) və "Yunayted Qalati" (Rumıniya) klubları ilə birlikdə 6-cı qrupda mübarizə aparacaq. “Araz-Naxçıvan” oktyabrın 26-da Bakı - İstanbul - Lvov hava reysi ilə səfərə çıxacaq, Lvovdan isə avtobusla İvano Frankovska yollanacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.