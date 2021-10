Rusiyada bazarda GÜCLÜ YANĞIN baş verdi - VİDEO

Rusiyanın Vladivostok şəhərində Nekrasovski bazarında yanğın baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahəsi 700 kvadratmetrə çatan ərazidən, 70 nəfər təxliyə edilib. Primorsk diyarının Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə, birmərtəbəli bazarın çox hissəsi yanıb. Xilasedicilər artıq yanğını lokallaşdırıblar. Primorsk prokurorluğunun nümayəndəsinin RİA Novosti-yə verdiyi məlumata görə, hadisə ilə bağlı araşdırma başlayıb.

"Hadisənin baş vermə şəraiti və səbəbləri müəyyənləşdirilir. İlkin məlumatlara görə, itki yoxdur" deyə mənbə bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.