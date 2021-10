Bu gün Şuşa şəhərinə ilk qar yağıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Şuşa şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəhbəri Zaur Həsənov sosial şəbəkədə video paylaşıb. Zaur Həsənov görüntülərdə qeyd edir ki, yağan qar insanı nağıllar aləminə aparır. "Bu hissləri çatdırmaq çox çətindir. Sanki, uşaqlıqda bizə danışılan nağılları xatırladır". Bu gün həm də Zəngəzur bölgəsinə də ilk qar yağıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.