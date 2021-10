İsrailin Hərbi Hava Qüvvələri irimiqyaslı hərbi təlimlərə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlər İrana mümkün hücum əməliyyatlarına hazırlıq məqsədi daşıyır. “Times of İsrael” portalının məlumatına görə, İsrail İranın nüvə obyektlərini hədəfə almaqda qərarlıdır.

Bildirilir ki, hücum planı hələ illər əvvəl var idi. Lakin 2015-ci ildə nüvə sazişi imzalanandan sonra İsrail hərbi əməliyyatları təxirə saldı.

