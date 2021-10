1075 il həbs cəzası alan Adnan Oktar həbsxanada imicini dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, cinayət təşkilatı yaratmaq, ona rəhbərlik etmək və cinsi təcavüz kimi cinayətlərə görə 1075 il həbs cəzası alan Adnan Oktar həbsxanada imicini dəyişib.

Ədirnə həbsxanasında saxlanılan Oktarın yeni imici sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin fotonu təqdim edirik:

