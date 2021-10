Bakıda NƏ BAŞ verir? Qazilər bu yolu bağladı - DİN məsələyə QARIŞDI

Bakıda bir qrup qazi yolu bağlamağa cəhd göstərib.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb.

Belə ki, bir qrup qazi hərəkətin qarşısını almağa cəhd edib.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) KİV və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi, polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, vətəndaşların yolu bağlamağa cəhd etməsinə səbəb həyətyanı torpaq sahəsi ilə bağlı mübahisədir:

“Ərazidə xidmət aparan naryad qruplarımız tərəfindən dərhal hadisəyə müdaxilə edilib. Həmin şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Yolda hərəkət bərpa olunub”.

DİN rəsmisinin sözlərinə görə, hazırda tərəflərin mübahisə subyekti ilə bağlı araşdırma aparılır: “Aidiyyəti qurumlar məlumatlandırılıb”.

