Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan və Türkiyə Prezidentləri İlham Əliyevlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan və İlham Əliyevlə AZAL prezidenti Cahangir Əsgərov arasında maraqlı dialoq olub:

Ərdoğan: Cahangirin bəyin bığları var idi, nə oldu?

İlham Əliyev: Onunku toküldü.

Cahangir Əsgərov: Yaşlandıq, Zəngilanda olacaq.

Həmin anları təqdim edirik:

