Rusiya Qara dənizin bir hissəsini bağlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, təlimlərlə bağlıdır.

Məlumata görə, Rusiya ordusu təlim zamanı 40 kilometr məsafədəki hava hədəfini vurub. Təlim zamanı Utes adlı raketdən istifadə edilib.

Testin görüntüləri Rusiyanın rəsmi televiziyasında nümayiş olunub.

