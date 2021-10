Bu gün Zəngilanın Ağalı kəndində “Ağıllı aqropark” layihəsinin təməli qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan təməlqoyma mərasimində iştirak ediblər.

