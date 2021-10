İstanbulda kirayə ev elanı ilə bağlı aldadıcı məlumatlar insanları qəzəbləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, elanda evin mənzərəsinin və təmirinin yaxşı olduğu qeyd olunub. Lakin mənzilə baxmağa gedən insanlar evə daxil olanda heyrətə gəliblər. Mənzil təmirsiz və üstəlik səliqəsiz olub.

Bundan əlavə, 12 kvadrat metr kiçik otaqlardan ibarət ev üçün sahibi 1200 türk lirəsi tələb edir.

