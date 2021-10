Ərdoğan İlham Əliyevə “Xarıbülbül” təsvirli saatlar bağışladı - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər.

Daha sonra dövlət başçıları söhbət ediblər.

Prezident İlham Əliyev: Təşəkkür edirəm. Yaxından çəkin. Əziz qardaşım mənə bu gözəl saatları hədiyyə edib. “Xarıbülbül” təsviri də üstündə.

Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Şuşaya gəlmişdik. Buradan Şuşa yaxındır. “Xarıbülbül” də Şuşanın simvoludur.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.

