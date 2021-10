Bu gün Zəngilanın Ağalı kəndində rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla təkbətək görüşü olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçıları əvvəlcə rəsmi foto çəkdiriblər.

