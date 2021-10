Gürcüstanda koronavirusa yoluxan uşaqların sayı açıqlandı

Gürcüstanda koronavirusa yoluxanların 15%-ni uşaqlar təşkil edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Səhiyyə Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Qamkrelidze deyib. 2020-ci ilin fevralından başlayaraq ölkədə yoluxanların sayı 698 944 nəfər təşkil edir ki, onların 103,9 min nəfərini uşaqlar və 18 yaşadək yeniyetmələr təşkil edir. Onlardan 6979-u xəstəxana şəraitində müalicə olunur, 9 uşaq isə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda oktyabrın 11-dən etibarən xroniki xəstəliyi olan 12-15 yaş uşaqların vaksinasiyasına başlanılıb.

