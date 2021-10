Bir neçə gün əvvəl Nigar adlı həmyerlimiz Azərbaycan millisinin kubalı boksçusu Alfonso Dominqesə ərə gedib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri azərbaycanlı qızı kubalı ilə ailə qurduğuna görə tənqid atəşinə tutublar.

Gənc xanım onun pula görə ailə qurduğunu iddia edən sosial şəbəkə istifadəçisinə sərt cavab verib və Alfonsonun heç nəyi olmayan vaxtlardan onun yanında olduğunu vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.