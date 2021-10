Aktrisa Rene Zellveger malikanəsini 6,4 milyon dollara satıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi sözügedən evdə yalnız 6 il yaşayıb. Renenin iki həftə ərzində yeni alıcı tapdığı evin ümumi sahəsi 400 kvadratmetrdir.

Villada 4 yataq, 4 hamam, 1 qonaq, yemək otağı, hovuz, spa və kinoteatr var.

Qeyd edək ki, Rene evi 2015-ci ildə 3,4 milyon dollara satın almışdı.

