Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu gün Zəngilan rayonunda “Dost Aqropark”ın təməlini qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonra Rəcəb Tayyib Ərdoğan ön sözünü yazdığı və Anadolu Agentliyi tərəfindən hazırlanan “Qarabağ Zəfəri” kitabını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.