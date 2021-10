Balakəndə təbii qazın verilişi müvəqqəti dayanadırılacaq.

Metbuat.az bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə istinadən xəbər verir.

Belə ki, "Qaz İxrac“ İdarəsinin "Yevlax-Şəki-Balakən” yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin Katex çay keçidində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 27.10.2021-ci il tarixdə saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatanadək rayon mərkəzində və 55 kənddə qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

