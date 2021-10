ÜST: “Pandemiya qısa vaxtda başa çatmayacaq”

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Covid-19-la bağlı xüsusi komitəsinin aylıq iclası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbir Cenevrədə baş tutub.

Komitənin rəhbəri Didiye Husin dövlətləri ÜST-nin qəbul etdiyi bütün vaksinləri tanımağa və tətbiq etməyə çağırıb. O bildirib ki, vaksinasiyanın sürətlənməsi sayəsində son aylarda yoluxma ilə bağlı vəziyyət yaxşılaşsa da, pandemiya qısa vaxtda başa çatmayacaq.



Qeyd edək ki, ÜST indiyədək "Sinopharm”, "Sinovac” vaksinlərini, həmçinin "Johnson & Johnson”, "Moderna”, "Pfizer/BioNTech” və "Astrazeneca” şirkətlərinin istehsalı olan vaksinləri tanıyıb. Tanınmayan vaksinlərin sayı ondan çoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.