Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Tvitter hesabında Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bir daha ölkəmizə dəstəyini ifadə edib.

“Azərbaycan bütün dünyaya örnək olacaq bir inkişaf modeli ilə işğaldan azad edilən bölgələri inkişaf etdirmək üçün işləri davam etdirir.

Türkiyəolaraq biz də üzərimizə düşəni etməyə, qardaş Azərbaycana bütün imkanlarımızla dəstək olmağa davam edəcəyik”, - dövlət başçısı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.